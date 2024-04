NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach Zahlen von 42 auf 35 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Oberflächlich seien die Zahlen in Ordnung gewesen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings enttäusche einmal mehr der Ausblick auf das zweite Jahresviertel./tih/ajx;