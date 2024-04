NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42 US-Dollar belassen. Analyst Stacy Rasgon verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die neue Segmentberichtserstattung des Chipkonzerns. Er habe bereits damit gerechnet, dass die Wirtschaftlichkeit der Chip-Auftragsfertigung schlecht sei - und sie sei es in der Tat, schrieb der Experte. Alle Ziele des Konzerns erschienen ambitioniert und aggressiv. Positiv sei immerhin, dass es im Grunde nicht mehr schlechter werden könne und das Management mit Blick auf die Planungen zuversichtlich sei./mis/edh;