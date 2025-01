ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat am Dienstag die 58 überzeugendsten Kaufideen am europäischen Aktienmarkt präsentiert. Dazu zählt auch Infineon . Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt auf das starke Geschäft mit Leistungshalbleitern, die bei den Themen E-Mobilität und Energieeffizienz eine wichtige Rolle spielen./ag/bek;