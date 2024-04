NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die europäische Halbleiterbranche dürfte mit den Zahlen zum ersten Quartal starke Auftragseingänge und positive Ausblicke vorlegen, die manche Markterwartungen übertreffen könnten, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Bei Infineon, StMicro und Melexis könnte jedoch eine zunehmend schwache Nachfrage aus dem Automobil- und Industriesegment zu einer weiteren leichten Senkung der Konsensschätzungen führen./edh/mis;