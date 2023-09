Infineon 30.27 CHF 2.23% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon nach einem Treffen mit dem Marketingchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Laut dem Manager bleibe die Nachfrage nach Halbleitern für Autos stabil, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anders als von Investoren befürchtet dürften die Margen in dem Bereich zwar sich dem Vor-Corona-Niveau annähern, aber nicht komplett einbrechen. Des Weiteren habe sich der Vorstand zuversichtlich zur Positionierung von Infineon bei Siliziumkarbid-Halbleitern geäußert./tav/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 09:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.