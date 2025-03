NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach "starken Jahreszahlen" auf "Underperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain schränkte die Bedeutung der Resultate für 2024 in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber ein, denn zuletzt verliefen die Geschäfte etwas schwächer. Er verwies auch auf negative Währungseffekte./tih/mis;