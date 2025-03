NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Die Mode-Onlinehändler dürften ihren Marktdurchdringungstrend aus der Vor-Corona-Zeit wieder aufnehmen, wenn auch mit moderaterem Tempo, schrieb Analyst Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht daher Zalando und Next im Vorteil gegenüber H&M und Inditex./ag/nas;