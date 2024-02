NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Modekonzern dürfte ein weiteres gutes währungsbereinigtes Absatzplus verzeichnet haben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete sie mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/mis;