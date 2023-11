NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.

Der Modehersteller biete noch immer gutes Wertpotenzial verglichen mit anderen qualitativ hochwertigen Konsum- und Luxusgüterkonzernen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih;