LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Iberdrola von 13,70 auf 13,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Ruiz nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an seinem Bewertungsmodell eine kleine Anpassung des Schuldenniveaus des spanischen Versorgers vor./ag/la;