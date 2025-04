NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Iberdrola von 13,30 auf 14,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 laufe für den Versorger noch stark, aber in der Zeit von 2026 bis 2028 sollten sich Anleger lieber auf ein durchschnittliches Gewinnwachstum von nur noch 5 Prozent einstellen, schrieb Analyst Javier Garrido am Freitag./ajx/mis;