NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Er prophezeie noch keinen Tiefpunkt, doch sehe aktuell die beste Chance seit fünf Jahren, um strukturelle Gewinner zu kaufen, schrieb Analyst Raj Jilka in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er und sein Team hätten über 60 Branchenforschungsteams in Europa befragt, um 50 Marktführer mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen zu identifizieren. Diese Leader dürften die hohen Marktschwankungen meistern und langfristig überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielen. Mit Blick auf Iberdrola ist er überzeugt, dass dessen relativ hohe Netzpräsenz unter integrierten Versorgungsunternehmen in einem unsicheren Umfeld für Alternative Energien einen besseren Ertragsmix impliziere./ck/he;