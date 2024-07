NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Hugo Boss nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Modekonzerns für das zweite Jahresviertel habe deutlich unter der Konsensschätzung gelegen, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer ersten Reaktion am Dienstag. Ihr zufolge ist Boss zwar ein "guter Player im Premium-Bekleidungssektor", doch ein schwierigeres Umfeld in wichtigen Märkten habe die Geschäftsentwicklung in den vergangenen Quartalen belastet und zur Kappung der Jahresziele geführt. Sie rechnet aber nach dem Ausbau des Distributionszentrums in Filderstadt mit Einsparungen bei den Logistikkosten und hält Boss weiterhin für gut aufgestellt, um im Premium-Bekleidungssegment Marktanteile zu gewinnen./ck/bek;