FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hensoldt von 37 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung an die Ziele vom Kapitalmarkttag an. Er lobte die ambitionierten Wachstumspläne des Rüstungsspezialisten./ag/bek;