FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hensoldt mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Der Rüstungselektronik-Konzern dürfte in den ersten neun Monaten 2024 Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis klar gesteigert und einen Erholungssprung bei den Aufträgen hingelegt haben, schrieb Analyst Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 6. November. Die Barmittelentwicklung sollte indes saisonal schwach aussehen./gl/ag;