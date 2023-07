NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen von Procter & Gamble auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des US-Wettbewerbers ließen leicht negative Rückschlüsse auf die jüngste Geschäftsentwicklung des deutschen Konsumgüterkonzerns zu, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ag;