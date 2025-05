NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen für das erste Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 94,92 Euro belassen. Der schwache Jahresstart des Konsumgüterkonzerns sei bereits zuvor gut kommuniziert worden, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte wirft aber die Frage auf, was die Geschäfte nun beschleunigen solle./mis/ajx;