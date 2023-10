NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Ihre Prognosen für den Konsumgüterkonzern lägen leicht über den Konsensschätzungen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie warte - ebenso wie der Markt - weiterhin auf Anzeichen einer grundlegenden Steigerung der Absatzvolumina./edh/la;