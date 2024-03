FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 14,50 auf 6,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Nach mehreren Gewinnwarnungen des Kochboxen-Versenders herrsche inzwischen Ernüchterung, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Geschäft leide unter dem eingetru?bten Konsumklima und einer unzureichenden Attraktivität des Produkts in der Post-Corona-Zeit. In den reifen Märkten des Konzerns dürften neue Kunden nur mit hohen Rabatten zu gewinnen sein./la/gl;