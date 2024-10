NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Eckdaten und angepassten Zielsetzungen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel betonte in einer am Freitag vorliegenden ersten Stellungnahme, die Ankündigungen sprächen für etwas steigende Markterwartungen. Allerdings seien die Neuigkeiten nicht so bedeutend, als dass sie wie zuletzt eine 12-prozentige Kurssteigerung rechtfertigten./tih/nas;