NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1660 Pence auf "Underweight" belassen. Dies schrieb Analyst James Gordon am Donnerstagabend nach der jüngsten Roadshow im Anschluss an die ASCO-Tagung./ag/jha/;