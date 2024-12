GSK 15.06 CHF 0.23% Charts

Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK nach einem Treffen mit der Finanzchefin Julie Brown von 1820 auf 1600 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Sorgen der Investoren richteten sich auf das Impfstoffgeschäft des Pharmakonzerns, schrieb Analystin Kerry Holford in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Im dritten Quartal habe sich die Schwäche der entsprechenden Impfstoffe Shingrix und Arexvy im zweiten Quartal wiederholt. Unterstützung erhalte die Aktie jedoch von der Bewertung und der Dividendenrendite./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2024 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



