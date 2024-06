NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Auf einer Telefonkonferenz zum Thema Onkologie habe der Pharmakonzern einige Möglichkeiten aufgezeigt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese würden von den Konsensschätzungen von Analysten derzeit nicht angemessen beurteilt./bek/jha/;