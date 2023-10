NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Goldman Sachs nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 398 US-Dollar belassen. Die Investmentbank habe eine starke Ertragsentwicklung verzeichnet, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Bei der Telefonkonferenz dürfte es aber um die Frage gehen, wie gut das Finanzhaus seine Kosten im Griff habe. Der Experte erwartet diesbezüglich Aussagen zur Differenz zwischen Nettoerträgen und Kosten im Kerngeschäft./edh/la;