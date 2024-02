NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Glencore nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Bergbaukonzerns habe seine Prognose und die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis;