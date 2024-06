NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan vor Quartalszahlen von 2800 auf 3000 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte am 23. Juli ein starkes Wachstum und hohe Margen berichten, schrieb Analyst Charlie Bentley in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Seine Prognose für den organischen Umsatzanstieg liegt deutlich über der von ihm zitierten Konsensschätzung. Der Kurs der im Branchenvergleich teuren Aktie spiegele indes schon eine gute Geschäftsentwicklung wider./gl/edh;