NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan mit einem Kursziel von 4200 Franken auf "Neutral" belassen. Eine Investorenveranstaltung bei der Digital Factory des Aromen- und Duftstoffherstellers in Paris habe das technologische Potenzial von Künstlicher Intelligenz (KI) für Innovationen demonstriert, schrieb Analystin Celine Pannuti in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./gl/ag;