Givaudan Aktie News: Givaudan steigt am Nachmittag

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 3'789,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'966 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Givaudan-Aktie bis auf 3'805,00 CHF. Bei 3'781,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 2'922 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.09.2024 markierte das Papier bei 4'690,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 3'440,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,21 Prozent.

Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 70,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 74,01 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.01.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 126,10 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Givaudan-Aktie: Baader Bank gibt Add-Bewertung bekannt

SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 3 Jahren eingefahren