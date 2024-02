NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen der Wettbewerber IFF und DSM-Firmenich auf "Neutral" belassen. Die Resultate ließen darauf schließen, dass die Voraussetzungen für steigende Volumina im Aromen- und Duftstoffsektor weiterhin gegeben seien, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Denn der Gegenwind durch den Abbau von Lagerbeständen lasse nach./edh/mis;