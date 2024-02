NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer vor Zahlen zum vierten Quartal von 139,60 auf 126,60 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Gespräche mit Managern des Unternehmens bestätigten seien Auffassung, dass die Kunden des Herstellers von Spezialverpackungen auch im vierten Quartal Lagerbestände abgebaut hätten, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser Trend dürfte auch im ersten Halbjahr 2024 fortdauern./bek/zb;