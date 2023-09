NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Es sei erfreulich, dass der Anlagenbauer so schnell einen neuen, erfahrenen Interims-Finanzvorstand gefunden habe, schrieb Analyst Sebastian Kuenne am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die zunächst begrenzte Laufzeit sei sinnvoll, es gebe mit Sicherheit eine Option auf Verlängerung./ag/zb;