NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns habe er seine 2025er Profitabilitätsprognose für die Kliniktochter Helios Germany aufgrund gestiegener Kosten reduziert, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. /edh/tih;