LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Medizintechnik- und Krankenhauskonzern setze die Dividende aus, da er energiepreisbezogene staatliche Entlastungszahlungen einbehalten werde, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es handele sich aber nur um eine Einschränkung für das Geschäftsjahr 2023, hob Al-Wakeel nach einem Gespräch mit dem Management hervor. Daher sei dies keine große Überraschung. Insgesamt sehe er den Schritt positiv, da die Dividende bei den Anlegern in letzter Zeit weniger im Fokus gestanden und sich zugleich die Verschuldung verbessert habe./ck/edh;