NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst James Vane-Tempest untersuchte in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Tendenzen in der europäischen Gesundheitsbranche. Im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen wirke Fresenius auf ihn weiterhin attraktiver als Fresenius Medical Care./tih/mis;