NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC angesichts der Jahresbilanz 2023 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Resultate des Dialysekonzerns hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Umsatzziel und das operative Gewinnziel für 2024 entsprächen in etwa der Konsenserwartung./tih/ck;