NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Das Investor-Relations-Team des Sportwagenbauers habe übertrieben hohe Markterwartungen etwas gezügelt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass nach einem relativ schwachen Jahresstart Ferrari seine Margenstärke wieder unter Beweis stellen wird./ajx/he;