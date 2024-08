FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec auf "Sell" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. In der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen habe das Management die Gründe für die schlechte Ergebnisentwicklung zwar dargelegt, doch überrasche ihn das Ausmaß noch immer, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem arbeite der neue Konzernchef erst einmal weiter an der strategischen Überprüfung. Bevor es wieder aufwärts geht, könnte es erst einmal noch schlimmer werden./mis/ngu;