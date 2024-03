HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evotec von 29 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Längerfristig sehe es bei dem Wirkstoffforschungunternehmen zwar gut aus, aber die Ziele für 2025 seien in Gefahr, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis zur Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden fehlten die Impulse./mf/mne;