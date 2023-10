HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Aktienkurs des Wirkstoffforschers habe unter Bestandsabbau-Warnungen von Zulieferern und Befürchtungen über zum Erliegen kommende Finanzierungen in der Biotechbranche gelitten, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies hält er jedoch für ungerechtfertigt./ajx/la;