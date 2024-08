ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat das Kursziel für Evonik von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die in der ersten Jahreshälfte gestiegenen Lagerbestände dürften die Volumina der europäischen Chemiekonzerne weiter unter Druck bringen, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er senkte seine Schätzung für das Mengenwachstum im Sektor allgemein für das zweite Halbjahr um einen Prozentpunkt. Für den Bereich Konsumchemikalien rechnet er mit dem größten Wachstum, das geringste dürften die Bereiche Agrar und Industriegase verzeichnen. Die jüngsten wichtigen Makroindikatoren in China, Europa und den USA seien unverändert im Kontraktionsbereich. Das reduzierte Kursziel für Evonik begründete er mit der gesunkenen Bewertung der Vergleichsgruppe./ck/ajx;