NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach einem Gespräch mit Finanzchefin Maike Schuh auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das Kundenbestellverhalten verbessere sich, die Methioninpreise hielten sich und die Expansion in Singapur verlaufe nach Plan, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Somit könnte die Gewinnziele des Chemiekonzerns noch Luft nach oben haben./ajx/tih;