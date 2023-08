NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) liege leicht über seiner Schätzung und in etwa auf Höhe der Konsensprognose, schrieb Analyst Chris Counihan in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er rechne mit einer verhaltenen Kursreaktion der Aktien des Chemiekonzerns./bek/ck;