FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Spezialchemiekonzerns zum zweiten Quartal habe sie ihre Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 reduziert, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ck;