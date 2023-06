NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. In Nordamerika dürfte sich die Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr abgeschwächt haben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In andere Regionen, allen voran Asien-Pazifik, dürfte sich das Wachstum des Optikkonzerns hingegen beschleunigt haben. Am Markt sei man sich der Inflation der Arbeitskosten nun bewusster./bek/ag;