NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor den am 14. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst James Grzinic erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie zwar eine solide Umsatzdynamik des Brillenkonzerns im vierten Quartal, die Margen aber dürften im zweiten Halbjahr 2023 weniger ein Grund zur Freude gewesen sein. Deren Entwicklung dürfte daher im Februar im Blick stehen, da der Brillenkonzern in längerfristige Wachstumsbereiche investiere. Es werde wohl darum gehen, ob die Investitionen die Profitabilität auch noch im Jahr 2024 belasten werden, schrieb er./ck/tih;