NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ericsson nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 schwedischen Kronen belassen. Der Umsatz des Telekomausrüsters habe seine Prognose und die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebita) sei aber besser als erwartet ausgefallen./edh/gl;