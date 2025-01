NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach einer Serie von virtuell geführten Branchengesprächen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran sprach in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar von gewonnener Klarheit, dass RWE nicht die Absicht habe, seine Eon-Anteile zu verkaufen. Die deutschen Energiekonzerne rechneten damit, dass die anstehenden Neuwahlen nur sehr begrenzte Auswirkungen auf ihre Investitionspläne hätten./tih/ag;