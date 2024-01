LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eni auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der europäische Energiesektor zweiteile sich immer mehr, was die Marktkapitalisierung betreffe, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe eine Gruppe von Unternehmen mit einem Börsenwert über 100 Milliarden US-Dollar und eine mit weniger als 20 Milliarden Dollar. Eni mit 55 Milliarden Dollar oder 50 Milliarden Euro sei eine "Anomalie", konstatierte Rainforth und untersucht in der Studie, was nötig sein dürfte, um Eni in den "100-Milliarden-Dollar-Club" zu bringen. So benötige Eni sowohl eine gute operative Dynamik als auch Unterstützung durch die Öl- und Gaspreise./ck/gl;