NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Outperform" belassen. Die Strategie im Upstream-Geschäft sowie die Exploration des Energiekonzerns lieferten weiterhin Ergebnisse, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow mit dem Management in den USA./edh/ag;