FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 18 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ölkonzern sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und lobte dabei übertroffene Erwartungen. Er sieht in den Italienern einen großen Profiteur der deutlich gestiegenen Ölpreise. Angehobene Jahresziele und Aktienrückkäufe seien ein Vorgeschmack dieser Entwicklung./tih/he;